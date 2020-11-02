Artvin'de 5 bin 815 ceviz fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Artvin'de 290 hektarlık alanda 5 bin 815 ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, yaptığı yazılı açıklamada, "Artvin İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında il genelinde 60 çiftçiye 5 bin 815 ceviz fidanı dağıtıldığını belirtti.

Ceviz bahçesi kurulması amacıyla dağıtılan fidanların 290 hektarlık alanda toprakla buluştuğunu kaydeden Okur, "Dağıtılan ceviz fidanları çiftçilerimiz tarafından dikilerek ceviz bahçeleri tesis edilecektir. Ceviz bahçelerinin etrafı çit yapılmak suretiyle kapatılacak olup tesis edilen kapama ceviz bahçelerinde damla sulama yapılması için damla sulama sistemleri kurdurulacak." ifadesini kullandı.

Okur, dağıtımı yapılan ceviz fidanlarının verimi yüksek, bölge şartlarına uyumlu olduğuna işaret ederek, 2 milyon liralık bütçeye sahip projeyle ildeki ceviz üretimine ivme kazandırarak çiftçilerin ekonomik gelir elde etmesini amaçladıkları belirtti.