Üye Girişi
Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı - Son Dakika

Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı

18.09.2021 13:04

Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı Artvin'de ladin ağaçlarına zarar veren Dev Kabuk Böceği olarak bilinen 'Dendroctonus micans' ve Sekiz Dişli Kabuk Böceği olarak bilinen 'Ips typographus'la mücadele kapsamında 50 bin adet avcı böcek Orman Bölge Müdürlüğü...

Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı

ARTVİN - Artvin'de ladin ağaçlarına zarar veren Dev Kabuk Böceği olarak bilinen 'Dendroctonus micans' ve Sekiz Dişli Kabuk Böceği olarak bilinen 'Ips typographus'la mücadele kapsamında 50 bin adet avcı böcek Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında üretilerek doğaya bırakıldı.

1984 yılında Gürcistan sınırlarından ülkemize giriş yaparak Rize, Trabzon, Giresun, Ordu iline kadar Ladin ormanlarına zarar veren böceklerle mücadele devam ediyor. Endemik türleri bünyesinde barındıran Artvin ormanlarında yer alan ladin ağaçlarına zarar veren böceklerin doğal düşmanı olan 'terminatör' böcekler, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarlarında üretiliyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan ladin ağaçlarına zarar veren Dev Kabuk Böceği ve Sekiz Dişli Kabuk Böceği olarak bilinen istilacı böceklere karşı mekanik, biyolojik ve biyoteknik olmak üzere üç farklı yöntemle mücadele sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarında Dev Kabuk Böceği'ne karşı Rhizophagus grandis ve Sekiz Dişli Kabuk Böceği'ne karşı Thanasimus formicarius adlı 'Terminatör' avcı böcekler yılda ortalama 50 bin adet üretiyor. Üretilen bu böcekler zararlı böceğin yoğun olarak bulunduğu sahalardaki böcekli ağaçlara ekipler tarafından bırakılıyor. Doğal mücadele kapsamında oldukça önemli olan avcı böcekler üretimi sayesinde ladin ormanları eski sağlıklı günlerine ulaştırılması planlanıyor.

Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı
Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı
Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı
Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Orman Bölge Müdürlüğü, Gürcistan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak 13:44 Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı 13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim 13:02 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim
Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar 12:31 Üsküdar'da şaşkına çeviren dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı 11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım 11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti 11:09 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı 10:38 Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:56 Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti
13:44 Taliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı'nı Ahlak Bakanlığı'na çevirdi, kurumda çalışan kadınlar işten çıkarıldı
13:27 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi
13:11 Nicole Rona, Beyaz Orkide şarkısındaki nakarat kısmının kendisine ait olduğu iddia edip Banu Alkan'a dava açtı
13:03 Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
13:01 Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim
12:46 Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı! Yarışmacının kızının kaybettiğini duyan Demet Akalın hüngür hüngür ağladı
12:42 Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi         
13:28
Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi Süleyman Soylu'dan orman yangınları ve sel felaketinde AFAD'a sağladığı destekten ötürü CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi         
13:03
Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım         
12:43
Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:55
Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek         
11:26
Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi         
11:15
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
10:40
"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı         
10:35
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 14:06:54. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de 50 bin 'Terminatör' avcı böcek ormanlara bırakıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement