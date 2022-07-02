ARTVİN'DE 50 METRE UÇURUMA YUVARLANAN KİŞİ, KURTARILDI - Son Dakika
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ARTVİN'DE 50 METRE UÇURUMA YUVARLANAN KİŞİ, KURTARILDI

02.07.2022 19:44

ARTVİN'in Borçka ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan Uğur Ejderoğlu (45) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan Uğur Ejderoğlu (45) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

İlçenin Güreşen Köyü, Selimiye Mahallesinde saat 15.00 sıraların yaşanan olayda arkadaşları ile gezintiye çıkan Uğur Ejderoğlu bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine JAK ekipleri geldi. Ekipler, 50 metre uçuruma yuvarlanan Ejderoğlu'nu sarkıttıkları halata bağladıkları sedye yardımıyla yolun kenarına aldı. Hastaneye kaldırılan Ejderoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Borçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARTVİN'DE 50 METRE UÇURUMA YUVARLANAN KİŞİ, KURTARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ARTVİN'DE 50 METRE UÇURUMA YUVARLANAN KİŞİ, KURTARILDI - Son Dakika
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