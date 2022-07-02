İlçenin Güreşen Köyü, Selimiye Mahallesinde saat 15.00 sıraların yaşanan olayda arkadaşları ile gezintiye çıkan Uğur Ejderoğlu bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine JAK ekipleri geldi. Ekipler, 50 metre uçuruma yuvarlanan Ejderoğlu'nu sarkıttıkları halata bağladıkları sedye yardımıyla yolun kenarına aldı. Hastaneye kaldırılan Ejderoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ARTVİN'DE 50 METRE UÇURUMA YUVARLANAN KİŞİ, KURTARILDI - Son Dakika

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