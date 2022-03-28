Artvin'de 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Artvin'de 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor

28.03.2022 14:52
Artvin'de 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor

ARTVİN (AA) Artvin'de "58. Kütüphane Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

ARTVİN (AA) Artvin'de "58. Kütüphane Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Ülke genelinde "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla düzenlenecek hafta etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda kentteki kütüphanecilik faaliyetleri tanıtıldı.

Burada bir konuşma yapan İl Kültür Turizm Müdürü Özner Bilmiş, eğitiminin, bilimin, insanlığın temelinin kitaba dayandığını söyledi.

Kitapların kütüphanelerde korunarak kullanıcıların hizmetine sunulduğunu belirten Bilmiş, kütüphanelerin eğitim ve kültür kurumu özelliği ile toplumlar için çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Radyo, televizyon, internet gibi bilgi edinme kaynakları yaygınlaşsa da hiçbirinin kitabın yerini alamayacağını kaydeden Bilmiş, "Gelişmiş ülkelerde kitaba olan ilginin giderek atması bunun en güzel örneğidir". dedi.

Hafta boyunca düzenleyecekleri etkinliklerle öğrencilerin ve halkın kitaba olan ilgisini artırmayı amaçladıklarını kaydeden Bilmiş, Artvin ve ilçelerindeki 9 halk kütüphanesinin okuyuculara hizmet verdiğini söyledi.

Bilmiş, "9 kütüphanede 147 bin 660 kitap, kullanıma sunulmuştur. 14 bin 423 kişide kütüphanelere üye olmuştur. Nüfusa kitap sayısına oranla üye sayısının çok az olduğu dikkat çekiyor. Bu da gösteriyor ki alacağımız çok yol var. Bu sayıyı artırmak için yoğun bir gayret içinde olacağız" dedi.

Program öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından kütüphaneden en çok kitap olarak okuyan öğrenci ve yetişkinlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Artvin Vali Vekili Onur Özaydın, İl Kültür Turizm Müdürü Özner Bilmiş, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Gençlik Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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Ukrayna, tarafsızlık statüsüyle ilgili Anayasa'da değişiklik yapmaya hazır Ukrayna, tarafsızlık statüsüyle ilgili Anayasa'da değişiklik yapmaya hazır 58. Kütüphane Haftası 'Kütüphanede Hayat Var' sloganıyla başladı 58. Kütüphane Haftası 'Kütüphanede Hayat Var' sloganıyla başladı

Kütüphane Haftası, Togo Cumhuriyeti, Turizm, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor - Son Dakika


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