Artvin'de 6 ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu - Son Dakika

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Artvin'de 6 ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu
6 saat önce
Artvin'de yaklaşık 6 ay önce kaybolan 88 yaşındaki kadının cesedi bulundu.
Artvin'de yaklaşık 6 ay önce kaybolan 88 yaşındaki kadının cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyünde hayvanlarını otlatan Osman Yıldırım, Dart Mahallesi yakınlarındaki kayalık bölgede ceset gördü.
Yıldırım'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekileri inceleme başlattı. İnceleme sonucunda cesedin, 22 Ekim 2019'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Suna Pala'ya ait olduğu belirlendi.
Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Pala'nın cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:32 Kaynak: AA
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