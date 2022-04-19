Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)

19.04.2022 15:03
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)

ENKAZDA ARAMA SÜRÜYORArtvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde, 6 ev ile 3 samanlığın yandığı yangında yaşamını yitiren Mehmet Mustafa Kaya'nın kayıp olan eşi Esmer Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

ENKAZDA ARAMA SÜRÜYOR

Artvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde, 6 ev ile 3 samanlığın yandığı yangında yaşamını yitiren Mehmet Mustafa Kaya'nın kayıp olan eşi Esmer Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler küle dönen evin enkazında kadına ait bulgulara ulaşmaya çalışıyor.

Bu arada AFAD ekipleri mahallede hasar tespit çalışması başlattı.  VALİ DORUK İNCELEMELERDE BULUNDUArtvin Valisi Yılmaz Doruk da mahallede incelemelerde bulundu. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangına AFAD koordinesindeki ekiplerin acilen müdahalede bulunduğu belirten Vali Doruk, "Yaşanan bu üzücü olayda yapılan ilk tespitlere göre ne yazık ki 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın da kayıp olduğu anlaşılmıştır. Kayıp vatandaşımızın bulunması için yürütülen çalışmalar titizlikle devam ediyor. Ayrıca yine yapılan ilk tespitlere göre olayda 6 konut ve 3 samanlık hasar görmüştür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), -


Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
YORUMLAR
500
Siirt'te camilerde mukabele geleneği huzur veriyor Siirt'te camilerde mukabele geleneği huzur veriyor Keçiören'deki camilerde sıkı temizlik Keçiören'deki camilerde sıkı temizlik

Mehmet Mustafa, Artvin, AFAD, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2) - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
13:39 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye ve Han'ın restleşmesi nasıl sonuçlanacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 15:14:15. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement