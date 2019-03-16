Artvin'de 6. Geleneksel Kar Şenliği
1 saat önce
Artvin'de "6. Geleneksel Kar Şenliği" düzenlendi.
Artvin
'de "6. Geleneksel Kar
Şenliği" düzenlendi.
2200 rakımlı Atabarı Kayak Merkezi
'nde yapılan 5. Geleneksel Kar Şenliği'ne Çoruh Üniversitesi bünyesinde değişik bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 700 öğrenci katıldı. Öğrenciler çalan müzikler eşliğinde kar üzerinde horonlar oynayarak sınavlar öncesi stres attı. Öğrenciler kar voleybolu, kardan heykel yapma, Kartopu yarışları gibi etkinliler de doyasıya eğlendi.
Kar Şenliğine Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:38 Kaynak: İHA
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