Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika
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Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

19.07.2022 12:06
Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Esenyaka köyünde ikamet eden Hakan (48), Eray (44), Melek (38), Kadriye (39), Damla (14) ve Feyza Işık (13), ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Yusufeli Devlet Hastanesi'ne başvuran Işık ailesi, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı Yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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