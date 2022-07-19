İlçeye bağlı Esenyaka köyünde ikamet eden Hakan (48), Eray (44), Melek (38), Kadriye (39), Damla (14) ve Feyza Işık (13), ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika

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