Artvin'in Borçka ilçesinde, 2 otomobilde farklı dönemlere ait 690 sikke ile 2 bronz heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteköprü mevkisinde yol kontrol denetimlerinde 2 otomobili durdurdu.
Otomobillerdeki aramada, farklı dönemlere ait 690 sikke, 2 insan figürlü kabartma bronz heykel, gözyaşı şişesi ile 6,6 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan V.T, B.K. ve G.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Artvin'de 690 sikke ile 2 bronz heykel ele geçirildi - Son Dakika