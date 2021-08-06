Artvin'de 690 sikke ile 2 bronz heykel ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan V.T, B.K. ve G.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Otomobillerdeki aramada, farklı dönemlere ait 690 sikke, 2 insan figürlü kabartma bronz heykel, gözyaşı şişesi ile 6,6 gram kubar esrar bulundu.

Artvin 'in Borçka ilçesinde, 2 otomobilde farklı dönemlere ait 690 sikke ile 2 bronz heykel ele geçirildi.

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