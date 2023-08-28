Artvin'de 7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurarak öldürdü - Son Dakika

Artvin'de 7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurarak öldürdü

Artvin\'de 7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurarak öldürdü
Son Güncelleme: 28.08.2023 15:36

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, evdeki tüfekle oynarken annesini vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 7 yaşındaki çocuk evdeki tüfek ile oynarken annesini vurarak öldürdü.

Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde gerçekleşen olayda 7 yaşındaki Ö.B. evlerindeki av tüfeğini kurcalarken bir anda eli tetiğe değince silah ateş aldı. Namludan çıkan mermi anne Hacer Büyükküleçi'ye isabet etti. Anne Hacer Büyükkülekçi başından isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın komşular tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi sonrasında köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı Hacer Büyükelçi Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacer Büyükkülekçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI

4 çocuk annesi Hacer Büyükkülekçi'nin cenazesi 29 Ağustos Salı günü Erzurum'un Aşkale ilçesinde defnedilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, Suç, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de 7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de 7 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurarak öldürdü - Son Dakika
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