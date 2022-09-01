Artvin'de adli yıl açılış töreni yapıldı

Artvin'de adli yılın başlaması dolayısıyla tören organize edildi.

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Varan, yeni adli yılın, tüm yargı çalışanları ve vatandaşlar için adil bir yıl olmasını diledi.

Toplumda ve uluslararası alanda yargıya güvenin giderek kaybolduğunu belirten Varan, güveni yeniden sağlamak için somut adımlar atılmasının baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en önemli taleplerden biri olduğunu vurguladı.