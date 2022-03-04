Artvin'de "Akademik Kurul ve Tıbbı Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma" toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Artvin'de "Akademik Kurul ve Tıbbı Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma" toplantısı düzenlendi

04.03.2022 15:58
Artvin'de "Akademik Kurul ve Tıbbı Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma" toplantısı düzenlendi

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip ili olan Artvin'in bitki kaynaklı ilaç, gıda, kimya endüstrisinde uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma geleceğini söyledi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip ili olan Artvin'in bitki kaynaklı ilaç, gıda, kimya endüstrisinde uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma geleceğini söyledi.

AÇÜ Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Akademik Kurul ve Tıbbı Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Toplantısı"na katılan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin gelişmesi, tanınması ve bilimsel kalitesinin yükseltilmesi için farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bilgin, bilim ve eğitimde kalitenin yükseltilmesi için nitelikli ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yer alan bilimsel yayınların arttırılmasını ise çok önemsediklerini vurguladı.

Artvin'in, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en zengin bitki çeşitliliğine sahip şehirlerinden olduğunu kaydeden Bilgin, bu nimetten en iyi şekilde istifade etmek için üniversite bünyesinde Türkiye'nin ilk Tıbbi ve Aromatik Bitki Enstitüsünün kurulması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yine tıbbi aromatik ürünlerin satış, pazarlama ve yaygınlaştırılması alanında da çalışmaları olduğunu ifade eden Bilgin, "Yeni fikirler ve özgün projeler üreten üniversitemiz tarafından Tıbbi Aromatik Bitkiler alanında Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi Başkanlığına sunulan projelerin 9 tanesi kabul edildi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında ihtisas üniversitesi seçilen Artvin Çoruh Üniversitesi bu alanda gerçekleştireceği çalışmalarla hem bölge kalkınmasına, hem de uzun vadede ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Bilgin, tıbbi aromatik bitkilerin doğadan toplanması, serada üretimi ve yerel meyve gen kaynaklarının korunması takibinin yapıldığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Tıbbi aromatik bitkiler konusunda ihtisas üniversitesi olan üniversitemiz yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip ili olan Artvin'in bitki kaynaklı ilaç, gıda, kimya endüstrisinde uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmesine ve bitki gen kaynaklarımızın gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılmasına yardımcı olacaktır. Artvin Çoruh Üniversitesi olarak ihtisas sahamız olan tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki yeni nesil faaliyet ve çalışmalarla Türkiye'de yeşil kalkınma, yeşil sanayi ve yeşil ekonominin öncüsü olmak istiyoruz. Nihai hedefimiz budur. Bu hedef devlet ve hükümetimizin hedefleriyle de örtüşmektedir."

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Türkiye, Artvin, Bitki, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de 'Akademik Kurul ve Tıbbı Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma' toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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