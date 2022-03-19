Artvin'de ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Artvin'de ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

19.03.2022 15:35
Artvin'de ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Artvin'de ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Artvin'de ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şavşat ilçesinden Artvin'e hasta getiren Seyfullah Usta'nın kullandığı 08 AAV 395 plakalı ambulans, Artvin-Şavşat kara yolunun 15'inci kilometresinde, Mesut Erdem idaresindeki 61 NC 972 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Erdem ile beraberindeki Ahmet Çağdaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansta bulunan sağlık ekibi ve hasta, kazayı yara almadan atlattı.

Hasar oluşan ambulanstaki hasta, kaza yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye götürüldü.

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Mesut Erdem, Ambulans, Şavşat, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Artvin'de ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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