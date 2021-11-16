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Artvin'de "Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" paneli düzenlendi - Son Dakika

Artvin'de "Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" paneli düzenlendi

16.11.2021 21:13
Artvin'de "Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" paneli düzenlendi

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, "Geldiğimiz noktada sadece geçen hafta 8 bin civarında ihtiyari olarak arabuluculuğa başvuru yapıldı.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, "Geldiğimiz noktada sadece geçen hafta 8 bin civarında ihtiyari olarak arabuluculuğa başvuru yapıldı." dedi.

Özer, Artvin Barosu ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" panelinde katıldı.

Çağdaş Özer, arabuluculuğun Türkiye'de 2012 yılında yürürlüğe girmesine rağmen 2018'de bazı uyuşmazlıklarda dava şartı haline gelmesiyle hem işverenler hem de işçiler tarafından daha fazla tanınan bir kurum haline geldiğini söyledi.

Klasik yargının, yargılama sürecinde taraflara getirdiği külfet ve uzun zaman nedeniyle tüm dünyada cazibesini yitirdiğini kaydeden Özer, "Klasik yargı sadece ülkemizde değil tüm dünyada usulünden kaynaklanan nedenlerle hem uzun sürüyor hem de yüksek maliyete sahip. Bu yüzden arabuluculuğa ilgi giderek artıyor." diye konuştu.

Türkiye'de ticari uyuşmazlıkların, tüketici ya da iş uyuşmazlıklarının ilk derece mahkemede ortalama 500-600 günde çözüldüğünü dile getiren Özer, "Bir de bunun istinaf tarafı var. 350-400 gün de istinaf mahkemesinde geçen süre. Yüksek yargıda da ortalama 400 gün. Üç yıl-dört yıl süren yargılamalar. Bu da vatandaşların mağduriyetine yol açabiliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"Arabuluculukta her iki taraf da kazanıyor"

Avrupa Konseyi üyesi pek çok ülkenin 2012'de arabuluculuğu mevzuatlarına koyduğunu belirten Özer şöyle devam etti:

"Biz de 2012 yılında hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nu kabul ettik ve mevzuata koyduk. Yılda 3 milyona yakın hukuk davası açılan ülkemizde 2013 yılında vatandaşlarımız sadece 4 uyuşmazlıkta arabuluculuk yolunu tercih etti. Çünkü kimse bilmiyordu arabuluculuk kurumunu. 2014 yılında 200 uyuşmazlık arabuluculuk yolunu tercih etti. Geldiğimiz noktada sadece geçen hafta 8 bin civarında ihtiyari olarak arabuluculuğa başvuru yapıldı. Bu kurumun toplumda bilinirliği arttıkça, insanlar bu kurumdan fayda sağlamaya başladıkça kullanımı artıyor. Bu da bizim için büyük önem arz ediyor. Arabuluculuk kurumunun en büyük özelliği toplumsal uzlaşı kültürünü artırmak. Klasik yargıda bir taraf kazanıyor bir taraf kaybediyor ama arabuluculukta her iki taraf da kazanıyor. Bu açıdan arabuluculuğu çok önemsiyoruz."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uyum Genel Müdürü Onur Yüksel de Türkiye'nin değişik illerinde yapmaya başladıklarını bu panellerdeki amaçlarının arabuluculuğun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi olduğunu kaydetti.

Yüksel, iş dünyasının arabuluculuğu benimsemesi için yoğun bir uğraş verdiklerini vurgulayarak TOBB olarak bu kurumun gelişmesine destek vermeye çalıştıklarını söyledi Yüksel, 55 ticaret ve sanayi odasında arabuluculuk merkezleri açacaklarını söyledi.

Arabuluculuğu, "hızlı çözüm, gizli bir süreç" olarak tanımlayan Yüksel, "Arabuluculukta konuşulan, ortaya konan tüm belgeler gizli kalacaktır. İş dünyası için bulunulmaz bir fırsat. 2 milyon 500 bin dosya arabuluculuk kurumuna gelmiş. Demek ki iyi yoldayız. Bu yolda da ilerlemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Soru-cevap bölümüyle sona eren panele Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Barosu Başkanı Ayla Varan'ın yanı sıra davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Artvin'de Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri paneli düzenlendi
Artvin'de Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri paneli düzenlendi

Adalet Bakanlığı, Artvin Barosu, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de 'Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri' paneli düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de "Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" paneli düzenlendi - Son Dakika
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