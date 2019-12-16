Artvin'de arama kurtarma ekipleri bir araya geldi - Son Dakika

Artvin'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri bir araya geldi.

Artvin Marina Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan AFAD Artvin İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, arama kurtarma çalışmalarında yer almak isteyenler için gönüllülük başvurularının online olarak yapılabildiğini söyledi.

Eğitimlerde başarılı olanlara sertifika verildiğine işaret eden Avcı, "Bu organizasyonla da ilimizde arama kurtarma hizmetleri veren kamu ve sivil toplum kuruluşlarına ait ekipler ile gönüllülerin kaynaşması hedeflenmektedir." dedi.

Toplantıda, kentte yaşanan afetler sonrası yapılan çalışmaların anlatıldığı bir slayt gösterisi sunuldu.

Arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanların da tanıtımının yapıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı İdris Akça, İl Afet ve Acil Durum Artvin İl Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Servis, Türk Kızılayı, Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AKUT, HOPAK, deniz polisi, sahil güvenlik ve AFAD çalışanları katıldı.