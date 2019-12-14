Artvin'de arazi yangını - Son Dakika
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Artvin'de arazi yangını

6 saat önce

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Üç Kardeşler köyünün Yeşilce mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araziye yayılan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ilgili kurumların ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin erken müdahalesi ile yangının büyümeden kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü söyledi.

Akçiçek, yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

Artvin'de arazi yangını

Kemalpaşa, Yeşilce, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:09 Kaynak: AA
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