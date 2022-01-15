Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde elektrik kesintisi nedeniyle telesiyej hattında arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle biri çocuk 6 kişi telesiyejde mahsur kaldı.
Bölgede hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince, 6 kişi kontrollü şekilde bulundukları yerden tahliye edildi.
Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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