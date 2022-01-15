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Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

15.01.2022 21:15

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde elektrik kesintisi nedeniyle telesiyej hattında arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle biri çocuk 6 kişi telesiyejde mahsur kaldı.

Bölgede hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince, 6 kişi kontrollü şekilde bulundukları yerden tahliye edildi.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Arızalanan telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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Kayak Merkezi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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