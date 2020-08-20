Artvin'de asansör boşluğuna düşen inek kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen Kemalpaşa Belediyesi İtfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri tarafından 2 saat süren çalışmanın ardından asansör boşluğuna düşen ineği kurtardı.

Artvin 'de inşaat halinde bulunan binanın su dolu asansör boşluğuna düşen inek ekipler tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:13

Kaynak: İHA

Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi

Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı