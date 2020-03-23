Artvin'de asansör kapısına sıkışan kadın öldü - Son Dakika

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Artvin'de asansör kapısına sıkışan kadın öldü
6 saat önce
Artvin'in Borçka ilçesinde asansör kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti.
Artvin'in Borçka ilçesinde asansör kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir apartmanda temizlik yapan Gülperi Akçelik (36) asansöre binmeye çalışırken kapıya sıkıştı.
Bu sırada asansörün hareket etmesi sonucu Akçelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yeri incelmesinin ardından üç çocuk annesi Akçelik'in cesedi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Borçka Cumhuriyet Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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