Artvin'de asfalt yüklü kamyon devrildi
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Artvin'de İl Özel İdaresine ait asfalt yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi.
Artvin Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:05 Kaynak: İHA
'de İl Özel İdaresine ait asfalt yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgiye göre, İl Özel idaresine ait Seçkin Dağdemir yönetimindeki 08 AN 691 plakalı asfalt yüklü kamyon, Artvin- Ardanuç
karayolunun 10. kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyondaki asfalt yola dağıldı. Sürücü Seçkin Dağdemir kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, yola yayılan asfaltın temizlenmesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN
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