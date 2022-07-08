Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü - Son Dakika
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Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü

08.07.2022 10:47
Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu karı koca hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu karı koca hayatını kaybetti.

Bademkaya köyündeki evlerinden dün sabah saatlerinde plakasız ATV ile ayrılan Ahmet (74) ve eşi Yadigar Çokadar'dan (68) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, köy sakinlerinin de katılımıyla çevrede arama yaptı.

Jandarmanın dron da kullandığı aramada çiftin bulunduğu arazi aracının Kadankuda mevkisindeki yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, gece saatlerinde yapılan çalışmanın ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Çokadar çiftinin evlerine 2,5 kilometrelik mesafedeki çeşmeden su almak için bölgeye gittikleri ileri sürüldü.

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Kaynak: AA

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü - Son Dakika
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