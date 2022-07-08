Bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, köy sakinlerinin de katılımıyla çevrede arama yaptı.

Kaynak: AA

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü - Son Dakika

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