Artvin\'de Ayı Saldırısı: Köylüler Ayıyı Vurarak Etkisiz Hale Getirdi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Şavşat ilçesi Cevizli köyünde dün merada otlayan hayvanlarını toplamak için evden çıkan vatandaşa, köye inen bir ayı saldırdı. Yaralanan vatandaşı kurtarmaya çalışan köylüler, ayıyı vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Cevizli köyünde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Merada otlayan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen (82), ayının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan yaşlı adamın feryadını duyan komşuları, olay yerine ulaşıp yaşlı adamı bırakmayan ayıyı vurup öldürerek etkisiz hale getirdi. Yaralı yaşlı adam, hastaneye kaldırılırken genel durumun iyi olduğu bildirildi.