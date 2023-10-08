Artvin'de Ayı Saldırısı: Köylüler Ayıyı Vurarak Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika

Artvin'de Ayı Saldırısı: Köylüler Ayıyı Vurarak Etkisiz Hale Getirdi

Artvin\'de Ayı Saldırısı: Köylüler Ayıyı Vurarak Etkisiz Hale Getirdi
Son Güncelleme: 08.10.2023 11:09

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Cevizli köyünde dün merada otlayan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen (82), köye inen bir ayının saldırısına uğradı. Komşularının yardımıyla ayı vurularak etkisiz hale getirildi ve yaralı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Şavşat ilçesi Cevizli köyünde dün merada otlayan hayvanlarını toplamak için evden çıkan vatandaşa, köye inen bir ayı saldırdı. Yaralanan vatandaşı kurtarmaya çalışan köylüler, ayıyı vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Cevizli köyünde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Merada otlayan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen (82), ayının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan yaşlı adamın feryadını duyan komşuları, olay yerine ulaşıp yaşlı adamı bırakmayan ayıyı vurup öldürerek etkisiz hale getirdi. Yaralı yaşlı adam, hastaneye kaldırılırken genel durumun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

Şavşat, Artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Artvin'de Ayı Saldırısı: Köylüler Ayıyı Vurarak Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de Ayı Saldırısı: Köylüler Ayıyı Vurarak Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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