Üye Girişi
Artvin'de ayı saldırısına uğrayan işitme engelli yaralı kurtuldu - Son Dakika

Artvin'de ayı saldırısına uğrayan işitme engelli yaralı kurtuldu

13.02.2022 13:41
Artvin'de ayı saldırısına uğrayan işitme engelli yaralı kurtuldu

Artvin'in Borçka ilçesinde ayı saldırısını uğrayan işitme engelli yaralandı.

Artvin'in Borçka ilçesinde ayı saldırısını uğrayan işitme engelli yaralandı.

İlçedeki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzasında bulunan Efeler Köyü Aksu Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Ersin Karadeniz (36), dün mezradaki evinin çatısındaki karları temizlemek için dışarı çıktı.

Karadeniz, mezradaki evine giderken yolda ormanlık alanda dinlenirken ayı saldırısına uğradı.

Bir süre ayı ile boğuşan Karadeniz elindeki baltayla karşılık verdi. Bunun üzerine ayı bölgeden uzaklaştı.

Ayı saldırısı esnasında bacaklarından yaralanan Karadeniz, telefonla görüntülü arayarak durumu akrabalarına bildirdi.

Kar nedeniyle araçla ulaşımın olmadığı bölgeye yaya olarak giden vatandaşlar, Karadeniz'i ağaç dallarından yaptıkları sedye ile köy merkezine kadar getirdi.

Borçka Devlet Hastanesine getirilen Karadeniz, buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sek edildi.

İki bacağından ciddi şekilde yaralanan Karadeniz, Artvin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Gazetecilere olayı anlatan Karadeniz'in amcası Veysel Karadeniz, yeğenin hayatı tehlikesinin olmadığını ama bacaklarında ciddi yaralanmalar olduğunu kaydetti.

Yeğeninin doğuştan işitme engelli olduğunu belirten Karadeniz, şöyle devam etti:

"Mezrada bulunan mereğinde ot olduğundan, çatısı çökmesin diye köyden kalkıp mezraya gitmiş. Mezra uzak tabi, ister istemez ormanın içinden geçiyorsun. Ağacın dibinde oturduğu sırada arkasından aniden ayı saldırmaya başlamış. Ayı ayaklarından kapıp silkelemeye başlayınca buda elindeki baltayla ayıya vurmuş ve kurtulmuş. Bir arkadaşını görüntülü arayarak yardım istiyor, daha sonra bize haber verdiler, biz de kalktık köyden almaya gittik, getirdik. Hastanede tedavisi yapıldı. 14 dikişi atıldı bacağına. Durumu şu anlık iyi."

Artvin'de ayı saldırısına uğrayan işitme engelli yaralı kurtuldu

YORUMLAR
500

Karadeniz, Türkiye, Engelli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de ayı saldırısına uğrayan işitme engelli yaralı kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de ayı saldırısına uğrayan işitme engelli yaralı kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement