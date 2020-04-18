Artvin'de ayılardan sonra bu kez aç kalan kurtlar şehre indi - Son Dakika

Artvin'de ayılardan sonra bu kez aç kalan kurtlar şehre indi

ARTVİN - Artvin'de geçtiğimiz günlerde kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusundan sonra, bu kez aç kalan kurtlar yiyecek bulamak için şehre indi. Caddelerde dolaşan kurtları gören vatandaşlar, görüntüleri cep telefonlarına kaydetti.

Artvin'de kış uykusundan uyanan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmiş, caddelerde dolaşan ayı ve yavruları paniğe enden olmuştu. Bu kez aç kalan kurtlar yiyecek bulabilmek için şehre indi. Caddelerde dolaşan kurtları evlerinin pencerelerinde gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kurtların görüntüsünü cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladılar.

Öte yandan Artvin'de şehir merkezine inan ayı ve yavruları geçtiğimiz günlerde paniğe neden olmuştu. Şehir merkezinde bulunan Türk Telekom araç parkına giren ayı ve iki yavrusunu gören güvenlik görevlisi Cemil Ayaydın, kurum yetkililerine haber vermesi üzerine binaya kapatarak durumu, polise ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirmişti. Bir süre sonra ayı ve yavruları araç parkından çıkıp gözden kaybolarak mahalle aralarına dağılmıştı.