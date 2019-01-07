Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Artvin
'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.
Artvin Valiliği koordinesinde Gençlik Merkezi salonunda yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda il ve ilçelerden gelen muhtarlara bilgilendirmede bulunuldu.
Vali Yılmaz Doruk
, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucunun toplumun temellerini sarsan ciddi bir tehlike olduğunu söyledi.
Son yıllarda İçişleri Bakanlığının bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadele içine girdiğine dikkati çeken Doruk, "Diğer bakanlıklarla da işbirliği yapılarak, devletin tüm kurumlarıyla milletimizle birlikte ciddi tedbirler alınıyor. Toplumun tüm kesimleri bu mücadelenin için yer alıyor. Bizler de Artvin'de bu mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmek için devlet ve sivil toplum el birliğiyle çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.
Doruk, bağımlılıkla mücadelede sürekliliğin ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğinin önem arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Toplumun en tabanında insanlarla bire bir iletişim kuran muhtarlarımızdan başlayarak devletin en üst kademesine kadar işbirliği gerektirmesi nedeniyle bu toplantıları muhtarlarımızdan başlayarak tüm kesimlerle yapacağız."
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Güven ve Yeşilay
Artvin Şube Başkanı Tuncer Başer, uyuşturucu maddeler başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda sunum yaparak muhtarları ve katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi
, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, kaymakamlar ve bazı kurum müdürleri katıldı.