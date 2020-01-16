Artvin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Artvin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Uyuşturucu/ Bağımlılık ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Artvin'de Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Artvin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Uyuşturucu/ Bağımlılık ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Artvin'de Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede alınan ve uygulanan tedbirlerle kurumlar arasındaki koordinasyon görüşüldü.


Toplantı, bağımlılıkla mücadele konusunda 2019 yılı yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve 2018 yılı ile 2019 yılının kıyaslanmasıyla sona erdi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Sağlık Müdürü İrfan Akalın, Yeşilay Derneği Artvin Şube Başkanı Tuncer Başer, kaymakamlar ile kurul üyeleri katıldı.

Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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