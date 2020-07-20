Artvin'de bal sezonu açıldı - Son Dakika

Artvin'de bal sezonu açıldı

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen sağım töreniyle kentte bal sezonunun açılışı yapıldı.

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen sağım töreniyle kentte bal sezonunun açılışı yapıldı.

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Artvin Valiliği koordinesinde Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ve Arı Yetiştiricileri Birliğince Kabaca köyünde düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Doruk, kentin arıcılık noktasında Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Artvin'in, zengin bitki örtüsü ve flora çeşitliliği ile arıcılığa son derece müsait bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Doruk, "Arı üretiminde ilk sıralardaysak da bal üretiminde istediğimiz noktaya gelmiş değiliz. Markalaşma ve tesisleşme noktasında önemli eksiklerimiz var." dedi.

Doruk, arıcılığın şehir ekonomisi için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Arıcılıkta bir noktaya gelmek istiyorsak saf Kafkas arı ırkımızı korumalıyız. Bunu yapamazsak ayrıcalığımızı, avantajımızı kaybetmiş oluruz. Özel nitelikli balımızı, arımızı koruyamayıp fabrikasyona dönüştürmemeliyiz. Çünkü fabrikasyon üretim her yerde yapılıyor. Bu konuda hiç kimseye tolerans gösteremeyiz. Balımızı, arımızı koruyamazsak bu alandan çekilelim. Hem yer altındaki hem de yer üstündeki değerleri en güzel şekilde doğayı bozmadan, koruyarak insanımızın refahını, eğitimini, sağlığını göz önünde bulundurarak değerlendirmek zorundayız. Bana göre Artvin'de en önemli sektör arıcılık. Tek başına arıcılık Artvin'i Türkiye'de bir numara, dünyada da söz sahibi yapacak nitelikte ve kalitede bir kaynaktır. Bunun farkına varmamız lazım."

İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ise Artvin'in 2 bin 727 çeşit bitki türüyle arıcılık için son derece elverişli bir ortam oluşturduğunu vurguladı.

Okur, Artvin'i arıcılık ve bal üretiminde eşsiz kılan bir diğer özelliğinde Kafkas Arısının varlığı olduğuna dikkati çekerek, "Kafkas arısı dünyada bilinen ve ekonomik değere sahip dört arı ırkından biridir. Artvin'de de kayıtlı bin 345 işletmede bulunan 118 bin 58 kovan varlığı ve bin 73 ton bal üretimi ile ülkemizde 16. sıradayız. Artvin'de kayıtlı ve ruhsatlı 18 ana arı işletmesinde ana arı üretimi yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Doruk, kovandan çıkardığı balları sağarak ilk sağımı gerçekleştirdi.

Daha sonra yaklaşık 30 metrelik gürgen ağacı üzerine halat yardımıyla çıkan arı üreticisi Ayhan Kara, ağaç üzerindeki kara kovandan bal aldı.

Programa, Vali Doruk'un yanı sıra Murgul Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve arı üreticileri katıldı.

Türkiye, Murgul, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de bal sezonu açıldı - Son Dakika
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