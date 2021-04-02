Artvin'de balonlar otizmde farkındalık için havalandı - Son Dakika

Artvin'de Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'ın da katılımıyla Artvin Özel Eğitim Anaokulunda otizmli çocuklara yönelik el baskısı boyama etkinliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Acar, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, farkındalık yaratmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Katılımcılar ile çocuklar, otizmin simgesi haline gelen mavi renkli balonları uçurdu.

Etkinliğin sonunda Vali Doruk ve eşi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.