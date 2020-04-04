Artvin'de baraj suyu çekilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Artvin'de Deriner Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski Narlık köyünün yerleşim yeri gün yüzüne çıktı.

Çoruh Nehri üzerinde, temelden 249 metre gövde yüksekliğiyle sınıfında dünyanın altıncı, Türkiye'nin de en yüksek barajı olarak inşa edilen Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde 2012'de su tutulmaya başlandı.

Barajın faaliyete alınmasıyla, havzadaki en büyük yerleşim yerlerinden Narlık köyü su altında kaldı. Köy, yılın belirli dönemlerinde barajdaki su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıkıyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, maksimum işletme kotu 392, minimum 348 metre olan Deriner Barajı'nın su seviyesi, son günlerde 40 metre düşerek 352 metreye indi.

Barajda su seviyesinin düşmesiyle, 2010'da boşaltılan köydeki ev, cami, okul ve bir dönem zeytinyağı üretilen fabrikanın da aralarında bulunduğu bazı yapılar ortaya çıktı.

Yöre sakinleri ve doğa fotoğrafçıları, buradaki eski yaşam alanını görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.