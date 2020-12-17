Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü - Son Dakika

Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü

17.12.2020 08:35
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü, System.String[]

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajların doluluk oranları düşünce eski yerleşim yerleri ortaya çıktı, üreticiler de kuralık endişesi oluştu.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajların doluluk oranları düşünce eski yerleşim yerleri ortaya çıktı, üreticiler de kuralık endişesi oluştu. Su sıkıntısının üretimi etkileyeceğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, "Su olmazsa, üretimde sorunlar yaşanır ve verim düşer. Üreticilerimiz dört gözle yağmuru bekliyor" dedi.

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlanıyor. 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan ve geçen yıl yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına sahip olan Borçka Barajı yüzde 56, Muratlı Barajı yüzde 61 ve Artvin Barajı yüzde 44 doluluk oranı olduğu belirlendi. Baraj gölü nedeniyle su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlık köyünün eski yerleşim yeri de yeterli yağış olmaması nedeniyle su yüzeyine yeniden çıktı. Cami ve evlerin göründüğü baraj gölü kıyısına gelenler, yıllar önce terk ettikleri köylerini seyretti.

'ÜRETİCİLERİMİZ DÖRT GÖZLE YAĞMURU BEKLİYOR'Artvin'de bulunan barajlarda doluluk oranlarının geçen seneye göre az olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, su sıkıntısının tarımı da etkileyeceğini belirtti. Okur, "Sürekli sahadayız ve üreticilerimizin sorunlarını dinliyoruz. Şu an ülkemizde su sıkıntısı var. Geçen yıllara göre yağan yağmur miktarı ve barajların doluluk oranları ortada. Dolayısıyla üreticilerimiz de bundan etkileniyor. Hem hayvan yetiştiricileri hem de çiftçilerimiz kara kara düşünüyor. Su olmazsa, üretimde sorunlar yaşanır ve verim düşer. İnşallah önümüzdeki günlerde yağmur yağar ve barajlardaki doluluk oranları da artar. Şu anda buğdaylarda güz ekimi yapıldı. Üreticilerimiz dört gözle yağmuru bekliyor. Ayrıca tarımı sulu ve kuru tarım olarak ikiye ayırıyoruz. Ancak bazı ürünler vardır ki su olmadan asla olmaz. Kuru tarım da bile suya ihtiyacımız var, su olacak ki üretimde maksimum düzeyde verim alabilelim" diye konuştu.'EĞER KAR DA YAĞMAZSA HALİMİZ KÖTÜ'Yağmur yağmadığı için suların çekildiğini ifade eden üretici Fırat Yıldızoğlu, "Barajlarda yaklaşık 50 metre düşüş var. Eğer yapış olmazsa seviye daha da düşecek. Bu sene kurak gitti, eğer kar da yağmazsa halimiz kötü" ifadelerini kullandı.

Yağış beklediklerini ifade eden İbrahim Güntaş, "Çoruh Nehri, dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biridir. Barajlardaki su seviyesi bu yıl çok düştü. İlerde herhalde su soruları yaşayacağız" dedi.


Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü
Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü

Güney Amerika, Artvin, Tarım, Çoruh, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü - Son Dakika


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