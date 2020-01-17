Artvin'de başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz saç kesimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz saç kesimi - Son Dakika

Artvin'de başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz saç kesimi

7 saat önce

Artvin'de berber Mustafa Özdemir, başarı belgesi alan öğrencilerin saçını ücretsiz kesecek.

Artvin'de başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz saç kesimi, System.String[]

Artvin'de berber Mustafa Özdemir, başarı belgesi alan öğrencilerin saçını ücretsiz kesecek.

Kentte yaklaşık 13 yıldır berberlik yapan Özdemir, başarılı öğrencileri ödüllendirmek amacıyla ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Öğrencilerin başarısını kendi imkanlarıyla bu şekilde ödüllendirdiğini anlatan Özdemir, "Öğrencilerimizin mutluluğuna mutluluk katmak amacıyla kendimce bu sosyal sorumluluk hareketini hayata geçirdim. Takdir, teşekkür alan tüm öğrencilerimizi tatil süresince ücretsiz tıraş edeceğim. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır." dedi.

Özdemir, öğrencilerin gösterdiği ilgiden dolayı da son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Mustafa Özdemir, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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