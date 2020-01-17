Artvin'de başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz saç kesimi - Son Dakika

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Artvin'de başarı belgesi getiren öğrencilere ücretsiz saç kesimi
7 saat önce
Artvin'de berber Mustafa Özdemir, başarı belgesi alan öğrencilerin saçını ücretsiz kesecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Artvin'de berber Mustafa Özdemir, başarı belgesi alan öğrencilerin saçını ücretsiz kesecek.
Kentte yaklaşık 13 yıldır berberlik yapan Özdemir, başarılı öğrencileri ödüllendirmek amacıyla ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.
Öğrencilerin başarısını kendi imkanlarıyla bu şekilde ödüllendirdiğini anlatan Özdemir, "Öğrencilerimizin mutluluğuna mutluluk katmak amacıyla kendimce bu sosyal sorumluluk hareketini hayata geçirdim. Takdir, teşekkür alan tüm öğrencilerimizi tatil süresince ücretsiz tıraş edeceğim. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır." dedi.
Özdemir, öğrencilerin gösterdiği ilgiden dolayı da son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
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