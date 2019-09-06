Artvin'de bebekler yarıştı

Artvin'de bebeklerin yarışmasında renkli görüntüler yaşandı.

Artvin Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında Milli İrade Meydanı'nda "bebekler yarışıyor" sloganıyla emekleme yarışması düzenlendi.

Anne ve babaların, üç metrelik parkuru en hızlı şekilde emeklemeleri için balon ve oyuncak gösterdikleri bebeklerden Şengül Doğan 6-8 ay kategorisinde, Cansu Yazıcı ise 9-12 ay kategorisinde birinci oldu.

Vali Yardımcısı İdris Akça ve İl Sağlık Müdürü Vekili İbrahim Düzcan, kategorilerinde dereceye giren bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verdi.



Düzcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasındaki haftanın, Halk Sağlığı Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Halk Sağlığı Haftasında yapılan çalışmalarla, sağlık hizmetlerin temel görevi olan koruyucu sağlık hizmetleri hakkında vatandaşları bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Düzcan, "2019 yılında Halk Sağlığı Haftasın teması anne ve çocuk sağlığı olarak belirlendi. Bu bağlamda farkındalık çalışmamızda sağlıklı yarınların, sağlıklı anne ve çocuklarla mümkün olacağını düşündüğümüz bir yarışma gerçekleştirdik." dedi.