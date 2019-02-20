Son Dakika Haberleri: Artvin'de "Beceri Atölyesi" Tanıtım ve Eğitim Toplantısı

Artvin'de "Beceri Atölyesi" Tanıtım ve Eğitim Toplantısı

1 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilkokul ve ortaokullarda kurulması planlanan "Beceri Atölyesi" tanıtım ve eğitim toplantısına katıldı.

Artvin'de
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilkokul ve ortaokullarda kurulması planlanan "Beceri Atölyesi" tanıtım ve eğitim toplantısına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Çoruh İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Artvin Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerince tasarlanarak üretilen "Ahşap Tasarım Atölyesi"nin tanıtımı yapılarak öğrenci ve öğretmenlere eğitim verildi.

Vali Doruk, beceri atölyelerinin öğrencilerin yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirmesi noktasında çok önemli olduğunu söyledi.

Böyle bir tasarım atölyesinin öğrencilerce tasarlanmasının gurur verici olduğunu belirten Doruk, Valilik olarak beceri atölyelerinin yaygınlaştırılması için gereken her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci de Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda gelişimlerine katkı sunmak amacıyla tüm okullarda beceri atölyeleri kurmanın gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Bu kapsamda ilk aşamada il genelinde ahşap beceri atölyeleri kurarak, buraları zenginleştirip öğrencilerin istifadesine sunacaklarını vurgulayan Kahveci, "Teknolojik atölyelerin yanı sıra drama, görsel sanatlar, müzik sanatsal etkinlikleri içeren atölyeler ile öğrencilere günlük yaşamda kullanacakları becerileri kazandırmak amacıyla yaşam beceri atölyeleri de kurulacak." dedi.


Konuşmaların ardından Vali Doruk, ahşap beceri tasarım atölyesini inceleyerek yetkililerden bildi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:29 Kaynak: AA

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