Artvin'de, Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde sürdürülen çalışmalarda kaza geçiren işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, DSİ Genel Müdürlüğünce yapımı sürdürülen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde devam eden inşaat alanında çalışan Ali Sezgin (22), Sakut Deresi mevkisinde beton mikserinin hortumuna takıldı.
Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti.
İşçinin cesedi sağlık ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Artvin'de beton mikserinin hortumuna takılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika