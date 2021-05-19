Artvin'de beton mikserinin hortumuna takılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, DSİ Genel Müdürlüğünce yapımı sürdürülen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde devam eden inşaat alanında çalışan Ali Sezgin (22), Sakut Deresi mevkisinde beton mikserinin hortumuna takıldı.

Artvin 'de, Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde sürdürülen çalışmalarda kaza geçiren işçi hayatını kaybetti.

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