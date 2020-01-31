Artvin'de bin 538 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de bin 538 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Artvin'de bin 538 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

6 saat önce

Artvin'in Hopa İlçesinde bin 538 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Artvin'de bin 538 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Artvin'in Hopa İlçesinde bin 538 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında ilçedeki Sundura Mahallesi Lise Caddesi üzerinde iki şüpheli erkek şahıs tespit edildi.

Ellerinde büyük boy valizler ile yürüyen şahısların şüpheli ve tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine gümrük kaçağı sigara olabileceği değerlendirilerek şahıslar takibe alındı.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama talimatına istinaden yapılan arama sonucunda bin 538 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigaralara el konurken şüpheliler Özgür. D ve Osman A'ya kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçunda yasal işlem yapıldı.

Artvin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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