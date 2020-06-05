Artvin'de binaların dış cephe boyama işlemi tamamlandı - Son Dakika

Artvin Belediyesince hazırlanan "Şehit Dursun Acar Caddesi Düzenleme Projesi" kapsamında, binaların dış cephe boyama işleminin tamamlandığı bildirdi.

Artvin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kenti turizm değeri haline getirebilmek amacıyla başlattığı proje kapsamında, binaların dış cephe boyama işleminin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Belediyemiz tarafından Şehit Dursun Acar Caddesi güzergahını turizm değeri haline getirebilmek için tarihi ve kültürel mirasın, yöresel kimliğimizin özgün mimari yapısına uygun olabilmesi amacıyla hazırlamış olduğu 'Şehit Dursun Acar Caddesi Düzenleme Projesi' kapsamında binaların dış cephe boyama işlemi tamamlandı. Finansmanı Artvin Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile sağlanan, ihalesi Artvin Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları, caddede bulunan 33 binanın yöre mimarisine uygun şekilde mineral sıva yapılarak boyanmasının ardından binalara estetik bir görüntü kazandırmak için binaların dış cephelerine çiçeklik yerleştirildi."

Öte yandan açıklamada, proje kapsamında alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği de kaydedildi.