Artvin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Artvin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

1 saat önce

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Artvin'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiliye göre, ilçeye bağlı Ciritdüzü Köyü'nde Avni Polat'a ait evin kalorifer kazan dairesinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, köylülerin müdahalesine rağmen tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 acil servis ve Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın esnasında evin önünde bulunan otomobili bölgeden uzaklaştırmak isteyen Avni Polat'ın eşi Hatice Polat da buzda otomobilin kayması sonucu kaza geçirerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine götürülen Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Avni Polat, Şavşat, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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