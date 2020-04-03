Artvin'de bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve ona bağlı Aralık köyünün ardından, Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü de Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Artvin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirler ve karantinalar artıyor. Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçeye bağlı Aşağı Koyunlu köyünün bugün itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi. Karantina kapsamında uyulması gereken kurallara da dikkat çekilen açıklamada, kurallara uyulmaması durumunda ilgili kurumlarca cezai işlem uygulanacağını kaydedildi.



Son kararın ardından Artvin'de bir ilçe, iki köy olmak üzere karantina sayısı üçe çıktı. - ARTVİN