Artvin'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince ilçeye bağlı Kocabey köyünde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle köyün 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Karantinanın 30 Nisan'a kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, köye giriş çıkışların yasaklandığı, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.