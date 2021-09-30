Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi - Son Dakika

Meslektaşlarının verdiği bilgiye göre, 20 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kemalpaşa İlçesine Kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

ELİNİ UZATAN ÖĞRETMEN "HOŞ GELDİNİZ" DEDİ

Okulda inceleme yapan ve idareciler ile görüşen Kaymakam Saygın, ders sırasında bir sınıfa girdi. Bu sırada derste bulunan öğretmen elini uzatarak "Hoş geldiniz" dedi.

KAYMAKAMDAN ÖĞRETMENE: BU NE HADSİZLİK

Kaymakam Saygın'ın, elini uzatıp kendisine "Hoş geldiniz" diyen öğretmene "Bu ne hadsizlik" diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyleyerek kovduğu iddia edildi.

DİĞER ÖĞRETMENİ DE AZARLADI

Sözcü'nün haberine göre öğrencisinin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen sınıftan dışarıya çıkarken, sınıfta bulunan diğer öğretmen olaya müdahale etmek isteyince de kaymakam Saygın tarafından azarlandığı öne sürüldü.

EĞİTİM-SEN'DEN TEPKİ

Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, olayın aniden ve beklenmedik bir anda yaşandığını söyledi.

Emiralioğlu kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün çok programlı anadolu lisesine, okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir.

"BİZ KAPIKULU DEĞİL ÖĞRETMENİZ"

Sınıfta bulunan diğer öğretmen arkadaşımızın bu yapılanın doğru olmadığını anlatmaya çalışmasına karşılık kaymakam, 'Sen kimsin, ücretli misin?' diyerek tehditvari konuşmuştur. Ayrıca ücretli, kadrolu sözleşmeli de olsa onun bir öğretmen olduğunu unutmuştur.

Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki, biz kapıkulu değil öğretmeniz.

Öte yandan kaymakam tarafından sınıftan kovulan öğretmen, devlet memuru olduğu için olay hakkında konuşmaktan kaçınırken, kendisine ulaşmak istediğimiz kaymakam Saygın'ın da toplantıda olduğu belirtildi."