Çalışma kapsamında Çoruh Nehri'ne dökülen derelerden olan Naşop Deresi'nde yürütülen çalışmalar esnasında Artvin Valiliği Turizm Koordinatörü Suat Çelik , derede yüzen yılanın bir balığı avladığını fark etti.

Kaynak: AA

Suat Çelik, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de derede balık avlayan yılan kameraya yansıdı - Son Dakika

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