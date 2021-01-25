Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü - Son Dakika

Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü

25.01.2021 09:38

Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü Artvin'in Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen, boğa güreşleri arenası buz pistine döndü, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen, boğa güreşleri arenası buz pistine döndü, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sarıgöl köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri arenasının hemen yanından bulunan dereden taşan suların donmasının ardından buz pistini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen boğa güreşlerinin yapıldığı arenanın son halini merak eden boğacı Umut İsa Çolak, gördüğü manzarayla şok oldu. Arenanın son halinin buz pistini andırdığını ifade eden Çolak, "Bir an önce pandemi son bulur, biz de bu arenaya yeniden boğalarımızı getiririz inşallah" diye konuştu.

Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü
Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü
Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü
Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü

Yusufeli, Artvin, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Artvin'de boğa güreşleri arenası buz pistine döndü - Son Dakika


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