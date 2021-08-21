Boğa güreşleri ilgi gördü - Son Dakika

Artvin'de bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleri ile başladı.

Artvin Belediyesi koordinesinde, Artvin Kafkasör Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Spor Kulübü Derneği tarafından, yörede 200 yılı aşkın geçmişe sahip boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen güreşler, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Boğa güreşlerinin ilk gününde "deste", "ayak", "küçük orta" ve "süperbaş" kategorilerinde 32 boğa mücadele etti.

"Deste" kategorisinde Hamza Çınar'a ait "Küçükefe", "ayak" kategorisinde Mehmet Kuri'ye ait "Katliam", "küçük orta" kategorisinde Şengül Turan'a ait "Ustura Nişan", "süperbaş" kategorisinde ise Mehmet Baki Bayram'a ait "Akif Reis" isimli boğalar birinci oldu.

"Deste" ve "süperbaş" kategorilerindeki şampiyon boğaların sahipleri 10 bin lira ile ödüllendirilirken, "ayak" kategorisinde şampiyon boğanın sahibine 13 bin lira, "küçük orta" kategorisindeki şampiyon boğanın sahibine de 16 bin lira verildi.

Vatandaşların, şampiyon olan boğaların etrafında horon oynayarak kutlama yapmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Festivale katılan binlerce kişi, arena çevresindeki tribünlerden serin havaya rağmen güreşleri izledi. Bazı kişilerin ise ormanlık alanda çadır kurarak doğanın keyfini çıkardığı görüldü.

Seyirciler, "Ustura Nişan" isimli şampiyon boğa ile arenaya çıkan Şengül Turan'ı alkışlarla karşıladılar.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğasıyla gurur duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum, bugün şampiyon oldu. Boğamla gurur duyuyorum. Boğama 10 yıldır emek veriyorum. Bütün emeklerim helal olsun." dedi.

Boğa yetiştiriciliğinin sadece erkek işi olmadığını vurgulayan Turan, "Ben kadın olarak bu işi severek yapıyorum. Yaptığım en iyi iş bu. Yorucu bir iş ama ben çok büyük bir heyecanla yapıyorum." diye konuştu.

Boğa güreşlerini izlemek için Bursa'dan gelen Necmi Yıldırım, "Aslen Artvinliyim ama uzun yıllardır Bursa'da yaşıyorum. Her sene gelmeyi çok istiyordum. Bu seneye kısmet oldu.

Şimdiye kadar televizyonlardan izliyorduk. Bu sene ailemle birlikte gerek canlı izledim." ifadesini kullandı.

Artvin'in yer altı ve üstü zenginlikleri ile harika bir yer olduğunun altını çizen Yıldırım, festivaller vesilesiyle herkesi Artvin'i görmeye davet etti.

Duygu Yıldırım ise ilk kez boğa güreşi izlediğini ve son derece keyif aldığını söyledi.

Güreşler yarın, "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorisindeki boğaların arenaya çıkmasının ardından sona erecek.

Boğa güreşlerini, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de izledi.