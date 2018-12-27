Son Dakika Haberleri: Artvin'de Boğa ile Köpeğin Dostluğu Görenleri Şaşırtıyor

Artvin'de Boğa ile Köpeğin Dostluğu Görenleri Şaşırtıyor

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde çekilen görüntülerde bir köpekle boğanın dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Artvin'de Boğa ile Köpeğin Dostluğu Görenleri Şaşırtıyor, System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesinde çekilen görüntülerde bir köpekle boğanın dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Borçka ilçesi Kale Köyü'nde bulunan bir mandırada çekilen ve bir boğa ile köpeğin dostluğunu gösteren görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Mandıra sahibi İlyas Cebir, Pamuk ve Kangal isimli köpeklerinin hayvanların bekçiliği için birini yavru olarak diğerini ise normal yaşında iken mandıraya getirdiğini söyledi. Cebir "Bir günü hayvanların temizliğini, bakımını yaptıktan sonra hayvanları okşarken,ilk etapta Pamuk isimli köpek yanıma geldi oda hayvanı koklamaya başladı. Bir günü baktım birbirleri ile oynama başladılar ve daha sonra birbirleri ile yalamalarını görünce ben de şaşırdım. İki ayrı cins hayvan, dostluk görüntüsü sergilediler" dedi. O anları cep telefonu ile görüntülediklerini belirten Cebir, bu görüntülerin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü söyledi. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:44 Kaynak: İHA

Borçka, Artvin, Güncel
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