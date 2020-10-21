Artvin'de boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Artvin'de merada otlattığı boğanın saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ormanlı köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Necat Aydemir (87), otlatmak için hayvanlarını sabah saatlerinde Tınhar mezrasına götürdü.

Aydemir'in gün içinde eve dönmemesi üzerine yapılan arama üzerine yaşlı adam, merada ölü bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aydemir'in, bir boğanın saldırısına uğradığı belirlendi.