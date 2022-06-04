Artvin'de boğanın saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Artvin'de boğanın saldırısına uğrayan kişi yaralandı

04.06.2022 19:22
Artvin'de boğanın saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Artvin'de boğa güreşleri için beslediği boğasının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Artvin'de boğa güreşleri için beslediği boğasının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Bu yıl 41'incisi düzenlenecek Kafkasör Boğa Güreşleri festivalinde 800 kiloluk "Mosso" isimli boğasını "baş boğa" kategorisinde güreştirmeyi planlayan Hızır Sert (40), Seyitler köyündeki evinin önündeki bahçede bir süre spor yaptırdığı boğasını ahıra götürdü.

Boğayı bağlamaya çalıştığı esnada boynuz darbesiyle havaya savrularak yere düşen Sert, yaralandı.

Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Sert'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırı anı ise ahırdaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de boğanın saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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