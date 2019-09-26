Son Dakika Haberleri: Artvin'de boş havuza düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
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Artvin'de boş havuza düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı

1 saat önce

Artvin'in Şavşat ilçesinde boş havuza düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı.

Artvin'de boş havuza düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı, System.String[]

Artvin'in Şavşat ilçesinde boş havuza düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı.


Artvin'in Şavşat ilçesi Tepeköy köyünde İsrafil Acar'a ait inek boş havuza düştü. Yaklaşık 2,5 metrelik derinlikte bulunan havuza düşen ineği kurtarmak için çalışma başlatıldı. Olay yerine getirilen vinç yardımıyla, uzun uğraşlar sonucunda inek sağ salim çıkarıldı. Şans eseri hiçbir yara almadan bulunduğu yeden kurtarılan inek, sahibi İsrafil Acar'a teslim edildi.


İsrafil Acar ineğin havuzdan çıkartılmasına yardım eden komşularına ve vinç operatörüne teşekkür etti. - ARTVİN

Tepeköy, Şavşat, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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