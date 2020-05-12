Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı - Son Dakika Ekonomi

Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı

6 saat önce

Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES'in ülke ekonomisine katkısı sürüyor Çoruh...

Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı

Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES'in ülke ekonomisine katkısı sürüyor

ARTVİN - Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santralleri 30 milyar 898 milyon kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 7 milyar 106 milyon 540 bin liralık katkı sağladı.

Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES'in ülke ekonomisine dev katkı sağlamış oldu.

Muratlı ve Borçka Barajları

DSİ 26. Bölge müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Muratlı Barajı ve HES Türkiye- Avusturya ikili işbirliği projesi olarak gerçekleştirildi. Eylül 1999'da inşaatına başlanan ve 29 Haziran 2005 tarihinde hizmete açılan, temelden yüksekliği 49 m olan Muratlı Barajının kurulu gücü 115 MW olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 444 milyon kWh. Muratlı Barajında yapıldığı günden bugüne kadar 5 milyar 907 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye 1 milyar 358 milyon 610 bin TL katkı sağlandı.

Borçka Barajı ve HES Projesi de tıpkı Muratlı Barajı gibi Türkiye-Avusturya ikili işbirliği projesi ile yapıldı. 1 Eylül 1999 tarihinde inşaatına başlanan baraj, 8 Nisan 2007 tarihinde ise hizmete açıldı. Temelden yüksekliği 146 m olan Borçka Barajının kurulu gücü 300 MW olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 1 milyar 39 milyon kWh' olarak kayıtlara geçerken, Borçka Barajında hizmete girdiği günden bugüne 10 milyar 984 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye 2 milyar 526 milyon 320 bin TL katkı sağlandı.

2 milyar 479 milyon 400 bin TL katkı ise Deriner Barajı'ndan

Çift eğrilikli beton kemer tipinde inşa edilen ve 249 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 3., dünyanın da 6. en yüksek barajı ünvanına sahip Deriner Barajı Türkiye'nin adeta yüz akı. 8 Ocak 1998 tarihinde inşaatına başlanan Deriner Barajı 12 Aralık 2012 tarihinde hizmete açıldı. Deriner Barajı ve HES Projesi 2012 yılında düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü. Temelden yüksekliği 249 m olan Deriner Barajının kurulu gücü 670 MW olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 2 milyar 118 milyon kWh.

Deriner Barajında 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle 10 milyar 780 milyon kWh enerji üretilirken, milli ekonomiye tek başına 2 milyar 479 milyon 400 bin TL katkı sağladı.

Artvin Barajından 742 milyon 210 bin TL katkı

Çoruh Nehri Projeleri kapsamında yer alan Artvin Barajı ve HES Projesine Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde başlandı ve 14 Ocak 2016 tarihinde işletmeye alındı. Yöredeki barajlar içinde en genci olan barajın, temelden yüksekliği 180 metre. Artvin Barajının kurulu gücü 332 MW olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 1 milyar 26 milyon kWh. Artvin Barajında 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle 3 milyar 227 milyon kWh enerji üretilirken, bunu maddi karşılığı ise 742 milyon 210 bin TL olarak gerçekleşti.

Artvin'deki işletmedeki 4 barajdan bugüne kadar toplam 30 milyar 898 milyon kWh enerji üretilirken, bunun maddi karşılığı ise 7 milyar 106 milyon 540 bin TL alarak gerçekleşti.

Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı

Muratlı, Türkiye, Artvin, HES, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 08:44 Kaynak: İHA


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek 'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma         
00:47
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
00:37
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı         
00:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı         
00:14
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti         
00:10
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı         
00:03
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı         
23:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz         
23:30
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti         
23:24
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı         
23:17
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum         
23:11
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın         
23:08
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti         
22:57
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor         
22:52
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı         
22:45
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem         
22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz         
22:33
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi         
22:25
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor         
22:05
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir         
22:05
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi         
22:02
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı         
21:56
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış         
21:34
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu         
21:29
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi         
21:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar         
21:14
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak         
21:02
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı         
21:00
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı         
20:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 02:53:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de bulunan barajlardan ekonomiye 7 milyarlık katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]