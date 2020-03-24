Artvin'de bulunan yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de bulunan yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Artvin'de bulunan yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı

6 saat önce

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavi altına alındı.

Artvin'de bulunan yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı, System.String[]

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavi altına alındı.

Torbalı köyünde yaralı kuş gören vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Balaban olduğu tespit edilen kuş, ilçe merkezine getirildi. Besinsiz de kaldığı belirlenen kuşa, Şube Müdürlüğü veteriner hekimi müdahalede bulundu.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Torbalı, Ardanuç, Balaban, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:26 Kaynak: AA

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