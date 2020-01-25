Artvin'de buzlanma nedeniyle iki aracın yoldan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Artvin'de buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan minibüs ile midibüsteki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Yılmaz'ın kullandığı 25 GD 447 plakalı midibüs ile Yalçın A. yönetimindeki 08 M 5134 plakalı minibüs, soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana gelen Artvin- Borçka kara yolunun Gölbaşı mevkisinde yoldan çıktı. Araçlar, yolun kayalık olan sol tarafındaki toprak bölüme kaydı.

Kazada yaralanan Nihat Ertan, Hüseyin Uyar, Hatice Aleyna Gülçek ve Dilen Yalvaç, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.